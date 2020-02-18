في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن

(للبيع)
|امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك ومود مصيفك للاحسن وكمان هتزود دخلك بعائد اكبر لانك هتستثمر في اي وقت طول ايام السنة وكمان ممكن تقضي الويك اند براحتك في اي وقت والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 عشان تعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053268
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