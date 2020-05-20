في لاسيرينا السخنة هتعيش مرتاح البال علي طول

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صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتعيش مرتاح البال علي طول - في السويس مصر

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في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اجمل فيو وعيش مرتاح البال وقضي مصيفك زى مانت عايز مع اولادك وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 252,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/6/2020
رقم الإعلان: 2060359
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صورة الاعلان: خلى صيفك طول السنة مع عيلتك فى السخنة - في السويس مصر

خلى صيفك طول السنة مع عيلتك فى السخنة

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صيف طول السنة مع عيلتك فى السخنة وامتلك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان.
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11/5/2020
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