في لاسيرينا السخنة هتعيش مرتاح البال علي طول

(للبيع)
|في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اجمل فيو وعيش مرتاح البال وقضي مصيفك زى مانت عايز مع اولادك وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|252,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060359
347,000 جنيه
117,000 جنيه
146,000 جنيه