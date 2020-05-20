في لاسيرينا السخنة هتعيش مرتاح البال علي طول

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اجمل فيو وعيش مرتاح البال وقضي مصيفك زى مانت عايز مع اولادك وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة