في لاسيرينا السخنة هتعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)
|شاليهك دلوقتي في لاسيرينا السخنة يعني هتصيف وتشتي طول السنة في اي وقت وبراحتك واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وعشان تعرف تفاصيل اكتر كلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056971
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