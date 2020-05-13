في لاسيرينا السخنة هتشوف الفراعنة كل يوم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتشوف الفراعنة كل يوم - في السويس مصر

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هتشوف الفراعنة كل يوم لما تمتلك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل وشوف الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك وكمان القلعة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل الخدمات اللي هتحتاجها جمب شاليهك من مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وتراك للدراجات وخدمات تانية وكتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق شاليهك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 252,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059438
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع شاليه بمقدم بسيط تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع شاليه بمقدم بسيط تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك باقل مقدم فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: عيش مع الفنانين وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش مع الفنانين وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

مع الفنانين هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات تشطيب سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: سر سعادتك في شاليهك بلاسيرينا السخنة - في السويس مصر

سر سعادتك في شاليهك بلاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتفرح وهتفرح اولادك وتسمتع بأحلي الخدمات الترفيهية اللي اولادك هيس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: بتفكر فى مكان للاستثمار تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتفكر فى مكان للاستثمار تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

مكانك للاستثمار عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بامتلاك شاليه 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: استرخى وريح اعصابك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استرخى وريح اعصابك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ريح اعصابك وتعالى امتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه 125 م بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه 125 م بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شاليه بروف 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) ق.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/5/2020
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صورة الاعلان: شاليه للبيع علوى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع علوى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه علوى بروف فى السخنة باجمل اطلالة ع البحيرات الصناعية 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من الخدمات فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه قريب من الخدمات فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 125 م تشطيب سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: عيش المتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش المتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش المتعة مع عيلتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: رجع لمة العيلة وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

رجع لمة العيلة وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

لمة العيلة هترجع تانى فى السخنة بامتلاك شاليه بديقة جميلة 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة دور تانى بروف - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة دور تانى بروف

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة دور تانى بروف ع اجمل حمامات السباحة وقريب من كافيهات ومطاعم 110 م (2 غرفة نوم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: ابعد عن الدوشة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

ابعد عن الدوشة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بعيد عن الدوشة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتلاقي كل اللي انت عاوزه واكتر - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتلاقي كل اللي انت عاوزه واكتر

(للتقسيط)

- في السويس مصر

كل اللي انت عاوزه واكتر هتلاقيه في لاسيرينا السخنة بأمتلاكك شاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: العب مع اولادك واستمتع بأحلي العاب ترفيهية في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

العب مع اولادك واستمتع بأحلي العاب ترفيهية في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بأحلي العاب ترفيهية والعب مع اولادك في الاكوا بارك والبنانا بوت والباراشوت وخليهم فرحانين ومب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بسعر قليل امتلك شاليه فى بالم بيتش السخن 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) قريب من مطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

138,000 جنيه

4/5/2020
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