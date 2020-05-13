في لاسيرينا السخنة هتشوف الفراعنة كل يوم

(للتقسيط)
|هتشوف الفراعنة كل يوم لما تمتلك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل وشوف الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك وكمان القلعة وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل الخدمات اللي هتحتاجها جمب شاليهك من مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وتراك للدراجات وخدمات تانية وكتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|252,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059438
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