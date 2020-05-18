في لاسيرينا السخنة هتستمتع بشاطئ رملي رائع

(للبيع)
|في لاسيرينا السخنة هتسمتع بأحلي شاطئ رملي مع اسرتك وهتفرح اولادك بالمصيف وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومول تجاري وكيدز اريا وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا من غير تفكير كلمنا علي طول علي 01279848994 والحق الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059635
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