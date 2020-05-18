في لاسيرينا السخنة هتستمتع بشاطئ رملي رائع

في لاسيرينا السخنة هتسمتع بأحلي شاطئ رملي مع اسرتك وهتفرح اولادك بالمصيف وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومول تجاري وكيدز اريا وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا من غير تفكير كلمنا علي طول علي 01279848994 والحق الفرصة