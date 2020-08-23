في لاسيرينا السخنة صيف جمب كل خدماتك

(للتقسيط)
|استمتع بأحلي الخدمات في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وصيف واتبسط مع اولادك علي احلي بحر في السخنة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065624
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