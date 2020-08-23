في لاسيرينا السخنة صيف جمب كل خدماتك

استمتع بأحلي الخدمات في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وصيف واتبسط مع اولادك علي احلي بحر في السخنة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب