في لاسيرينا السخنة امتلك شاليه بالتقسيط المريح

(للبيع)

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صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة امتلك شاليه بالتقسيط المريح - في السويس مصر

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في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اجمل اكوا بارك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومسجد ومول تجاري وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 102,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2020
رقم الإعلان: 2061403
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في لاسيرينا السخنة هتعيش مرتاح البال علي طول

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