في لاسيرينا السخنة امتلك شاليه بالتقسيط المريح

(للبيع)
|في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اجمل اكوا بارك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومسجد ومول تجاري وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061403
252,000 جنيه
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