(للتقسيط)
|في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك وخليك مبسوط طول الصيف واعزم عيلتك واصحابك في اجمل جو والشاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064255
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