في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اللاند سكيب

(للبيع)
|شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة علي اجمل فيو للاند سكيب وفي وسط امن وحراسة 24 ساعة واولادك هيلعبوا وانت مطمن عليهم وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|252,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061023
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