في كمبوند green avenue هتعيش مرتاح البال في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue اهدي كمبوند بالعاصمة وعيش مرتاح البال واطمن علي اولادك في الكيدز اريا وحمامات السباحة وروح الجيم براحتك وكمان هتلاقي مول تجاري في كل اللي نفسك فيه وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055773
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