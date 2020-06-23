في شقتك الجديدة في العاصمة الجديدة اسكن بجوار حي السفارات

(للبيع)
|اسكن بجوار حي السفارات في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وامتلك شقتك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم ومساحتها 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061395
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