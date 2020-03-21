في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر

امتلك شاليه في راس سدر وهتصيف مع اولادك طول السنة بعيد عن الزحمة وبدون ازعاج و وسط امن وحراسة 24 ساعة وهتبقي مطمن علي اولادك طول المصيف وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا ومحلات تجارية وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر