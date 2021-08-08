في ريفيرا بيتش هتمتلك شاليهك متشطب وكمان بالفرش

(للبيع)
|معانا عشان عارفين انك شايل هم الفرش وفرنلك شاليه في كل المميزات الي بتدور عليها في ريفيرا بيتش راس سدر يعني90دقيقه بس من القاهره وده هيسهل عليك تروح وترجع في اسرع وقت وكمان هتقدر تقضي معانا اجازه نهايه الاسبوع وترجع بسرعه تباشر اعمالك بمنتهي السهوله بمساحه شاليه 105م(2غرفه +ريسبشن+ مطبخ+حمام +تراس) بفرش وخدمات تانيه كتير مطاعم تقدم لك مختلف أصناف الطعام 24 ساعة ساحات مخصصة للجرى و الرياضة أفضل نظام للأمن و الحراسة مزود بأحدث الكاميرات المراقبة للإطمئنان على أطفالك طول الوقت يلا مستني ايه الحق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|- ريفيرا بيتش
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102043
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