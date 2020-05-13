في راس سدر هتعمل كل اللي نفسك فيه

(للبيع)

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صورة الاعلان: في راس سدر هتعمل كل اللي نفسك فيه - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه في راس سدر واعمل اللي نفسك فيه وصيف براحتك مع عيلتك او اصحابك في اي وقت طول السنة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 69,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059443
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه دور ارضى بحديقة ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه دور ارضى بحديقة ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى دور ارضى بحديقة فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
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جنوب سيناء - مصر
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212,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: شوف احلي فيو للبحر من شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شوف احلي فيو للبحر من شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه علوى بروف فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه علوى بروف فى جولدن بيتش

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك علوى بروف فى جولدن بيتش راس سدر استلام فورى باجمل اطلالة ع اكوا بارك وحمامات السباحة 105 م (2.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: في راس سدر شاليهك علي اجمل فيو علي البحر - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر شاليهك علي اجمل فيو علي البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر امتلك شاليهك علي اجمل فيو للبحر وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وكيد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: رجع لمة العيلة من جديد وروح علي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

رجع لمة العيلة من جديد وروح علي راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هترجع لمة العيلة من جديد وهتستمتع بأحلي جو طول السنة و ده لاعتدال جوها وشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليه بالرووف وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي فيو وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

9/5/2020
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صورة الاعلان: خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه بحديقة في راس سدر وخلي اولادك يلعبوا براحتهم واعمل احلي عزومات لعيلتك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: شاليهك استلام فورى وبالتقسيط ع 10 سنين قى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى وبالتقسيط ع 10 سنين قى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى فى راس سدر 125 م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: بتدورع شاليه استلام فورى تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدورع شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

مادورش كتير وتعالى امتلك شاليه عندنا فى راس سدر باقل سعر قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة شاليه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

219,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر قريب من اكوا بارك واجمل شاطئ رملى واستمتع بكل الخدمات المطاعم والكافيهات حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع 120م تشطيب سوبر لوكس ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع 120م تشطيب سوبر لوكس ف راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس بروف 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: عيش حياتك بشكل مختلف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك بشكل مختلف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك بشكل مختلف وقضي احلي ايام مع عيلتك في راس سدر وامتلك شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: الويك اند في راس سدر مش زي اي مكان تاني - في جنوب سيناء مصر

الويك اند في راس سدر مش زي اي مكان تاني

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالويك اند في لاسيرينا باي راس سدر وخلي الويك اند مختلف وامتلك شايلهك علي حمامات السباحة والا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وصيف في المضمون - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وصيف في المضمون

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خلي مصيفك في المضمون وامتلك شاليهك في راس سدر علي اجمل بحر وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية في راس سدر وامتلك شاليه علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

4/5/2020
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