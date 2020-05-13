في راس سدر هتعمل كل اللي نفسك فيه

امتلك شاليه في راس سدر واعمل اللي نفسك فيه وصيف براحتك مع عيلتك او اصحابك في اي وقت طول السنة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر