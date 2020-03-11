في راس سدر هتصيف مع اولادك وانت بالك مرتاح

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صورة الاعلان: في راس سدر هتصيف مع اولادك وانت بالك مرتاح - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك في راس سدر وقضي مصيفك مع اولادك وانت بالك مرتاح ومش قلقان عليهم لانهم هيلعبوا وسط امن وحراسة 24 ساعة في الكيدز اريا وحمامات السباحة والاكوا بارك وانت هتستمتع بالمطاعم والكافيهات وخدمات تانية كتير هتستمتع بيهم مع اولادك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 68,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055741
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صورة الاعلان: استثمارك معانا صح بامتلاك شقتك فى العاصمة السياحية

استثمارك معانا صح بامتلاك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

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181,000 جنيه

11/3/2020
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11/3/2020
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(للإيجار)

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11/3/2020
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11/3/2020
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(للبيع)

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11/3/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة جمب حي السفارات مباشرة

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(للتقسيط)

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11/3/2020
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صورة الاعلان: لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

11/3/2020
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(للبيع)

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197,000 جنيه

11/3/2020
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بافضل انظمة سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

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11/3/2020
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(للبيع)

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11/3/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

185,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية بأقل الاسعار وبدون فوائد

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القسم: 

223,000 جنيه

11/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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11/3/2020
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قسط مع شركة oraوامتلك وحدتك في قلب اميزموقع بالتجمع دقايق من العاصمة

(للبيع)

امتلك وحدتك اخر شارع التسعين علي الدائري الاوسطي دقايق من العاصمة الادارية وطريق السويس من وسط البل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

11/3/2020
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الحق واحجز وحدتك ادفع 10 %وقسط 10 سنين في التجمع الخامس مع ساويرس

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بمناسبة ان اول مشروع لشركة اورا في التجمع عملنا نظام تقسيط مميز جدا ادفع مقدم 10% و قسط علي 10 سنين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

11/3/2020
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