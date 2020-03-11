في راس سدر هتصيف مع اولادك وانت بالك مرتاح

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر وقضي مصيفك مع اولادك وانت بالك مرتاح ومش قلقان عليهم لانهم هيلعبوا وسط امن وحراسة 24 ساعة في الكيدز اريا وحمامات السباحة والاكوا بارك وانت هتستمتع بالمطاعم والكافيهات وخدمات تانية كتير هتستمتع بيهم مع اولادك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055741
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