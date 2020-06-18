في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

(للتقسيط)
|امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر واستمتع بالهدوء والاستجمام وقضي الويك اند براحتك في اي وقت واستثمارك هيبقي احسن استثمار وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وخدمات تانية كتير والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061026
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