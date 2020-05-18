في راس سدر هتستمتع بالبحر علي اجمل شاطئ رملي

امتلك في لاسيرينا باي واستمتع بالبحر مع اولادك او مع اصحابك علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر