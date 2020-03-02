في راس سدر هتستمتع بأحلي مصيف مع عيلتك

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع عيلتك او اصحابك وهتروح في اي وقت او هتقضي الويك اند زي مانت عاوزة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر