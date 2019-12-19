في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|64,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045758
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