في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار

امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلم في لاسيرينا ميني ايجيبت