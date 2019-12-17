في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار

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تفاصيل الإعلان
امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلم في لاسيرينا ميني ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 51,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047207
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