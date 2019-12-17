في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوايد والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلم في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047207
120,000 جنيه
62,000 جنيه
57,000 جنيه