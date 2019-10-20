في راس سدر بس هتقدر تصيف ف اي وقت براحتك

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: في راس سدر بس هتقدر تصيف ف اي وقت براحتك - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تروح انت واصحابك او عيلتك وتصيف في اي وقت في السنة براحتك جدا وكمان هتستمتع بالاكوا بارك وحمامات السباحة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك مول تجاري وكيدز اريا ومنطقة ملاعب ومطاعم وكافيهات يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047899
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصيفك في السخنة وسط المعالم الحضارية - في جنوب سيناء مصر

مصيفك في السخنة وسط المعالم الحضارية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في السخنة وسط الاهرامات وابو الهول ومعالم حضارية كتير والشاليه مساحته 120م(3غرفة+2حمام+ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

20/10/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager