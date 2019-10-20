في راس سدر بس هتقدر تصيف ف اي وقت براحتك

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تروح انت واصحابك او عيلتك وتصيف في اي وقت في السنة براحتك جدا وكمان هتستمتع بالاكوا بارك وحمامات السباحة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك مول تجاري وكيدز اريا ومنطقة ملاعب ومطاعم وكافيهات يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر