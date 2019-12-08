في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك

امتلك في راس سدر وهتحس بجمال مصيفك مع اولادك او اصحابك في لاسيرينا باي وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك