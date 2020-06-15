في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات محلات تجارية وتراك للدراجات وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060849
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