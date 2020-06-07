في راس سدر امتلك شاليهك علي البحر من غير مقدم

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر مباشرة واستمتع مع اولادك بمصيفك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060362
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