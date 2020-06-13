في راس سدر استمتع بالمصيف مع عيلتك

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر علي احلي فيو واجمل شاطئ بأحلي بحر في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة واتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060672
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