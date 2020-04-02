في جو هادي ومنعش هتصيف مع اولادك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وصيف مع اولادك في جو هادئ ومنعش وهتستمتع بأحلي الخدمات الل هتفرح اولادك وهتخلي مصيفك احلي حمامات سباحة واكوا بارك والبنانا بوت والباراشوت وكمان في مطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اكتر عن شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|108,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057244
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