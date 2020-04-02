في جو هادي ومنعش هتصيف مع اولادك في لاسيرينا السخنة

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وصيف مع اولادك في جو هادئ ومنعش وهتستمتع بأحلي الخدمات الل هتفرح اولادك وهتخلي مصيفك احلي حمامات سباحة واكوا بارك والبنانا بوت والباراشوت وكمان في مطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اكتر عن شاليهك