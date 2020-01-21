في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

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امتلك في لاسيرينا السخنة وصيف في جو منعش ولطيف وممكن تروح في اي وقت مع صحابك او عيلتك وتقضي الويك اند براحتك من غير ازعاج والشاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شاليهك بالسخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 92,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049954
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19/1/2020
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19/1/2020
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19/1/2020
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18/1/2020
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18/1/2020
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(للبيع)

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القسم: 

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18/1/2020
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- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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17/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف وهتشوف احلي ڨيو - في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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17/1/2020
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العنوان:

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15/1/2020
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العنوان:

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القسم: 

120,000 جنيه

15/1/2020
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