في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة

امتلك في لاسيرينا السخنة وصيف في جو منعش ولطيف وممكن تروح في اي وقت مع صحابك او عيلتك وتقضي الويك اند براحتك من غير ازعاج والشاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شاليهك بالسخنة