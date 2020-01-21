في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة

(للبيع)
|امتلك في لاسيرينا السخنة وصيف في جو منعش ولطيف وممكن تروح في اي وقت مع صحابك او عيلتك وتقضي الويك اند براحتك من غير ازعاج والشاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شاليهك بالسخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049954
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