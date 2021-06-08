في جازي باي استمتع بحياة الرفاهيه وامتلك شاليهك الخاص

في جازي باي الاجازة هاتحلي امتلك تاون هاوس رائع علي البحر وكمان استمتع بالخدمات المميزة قريبة من المطاعم و الكافيهات ونادي صحي و هايبر ماركت وبفيو رائع مساحة 150م تشمل ( 4 غرف + 2 حمام + مطبخ تصمميم امريكي + رسبشين ) وخدمات تانيه كتير في جازي باي باقل مقدم وبالتقسيط المريح يلا كلمنا فون وتس اب علي ( 01279848994) واعرف عن جازي باي راس سدر .