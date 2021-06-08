في جازي باي استمتع بحياة الرفاهيه وامتلك شاليهك الخاص

(للبيع)
|في جازي باي الاجازة هاتحلي امتلك تاون هاوس رائع علي البحر وكمان استمتع بالخدمات المميزة قريبة من المطاعم و الكافيهات ونادي صحي و هايبر ماركت وبفيو رائع مساحة 150م تشمل ( 4 غرف + 2 حمام + مطبخ تصمميم امريكي + رسبشين ) وخدمات تانيه كتير في جازي باي باقل مقدم وبالتقسيط المريح يلا كلمنا فون وتس اب علي ( 01279848994) واعرف عن جازي باي راس سدر .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096407
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