في اهدي مكان في العالم اسكن في العاصمة

اسكن في اهدي مكان في العالم وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وسط كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ولاند سكيب وتراك للدارجات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة