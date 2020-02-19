في العاصمة ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار في العاصمة الادارية الجديدة وهتسكن في ارقي واهدي كمبوند بالعاصمة وهتبعد عن الزحمة والدوشة وهتعيش في جو ترفيهي والخدمات كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير ومساحتها 175م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053393
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