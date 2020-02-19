في العاصمة ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار

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صورة الاعلان: في العاصمة ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

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ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار في العاصمة الادارية الجديدة وهتسكن في ارقي واهدي كمبوند بالعاصمة وهتبعد عن الزحمة والدوشة وهتعيش في جو ترفيهي والخدمات كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير ومساحتها 175م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 185,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053393
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19/2/2020
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19/2/2020
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19/2/2020
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19/2/2020
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19/2/2020
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19/2/2020
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العنوان:

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19/2/2020
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/2/2020
صورة الاعلان: وباقل الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

وباقل الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 190 م امامية وبحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/2/2020
صورة الاعلان: وباقل الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

وباقل الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 190 م امامية وبحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

777,000 جنيه

18/2/2020
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

18/2/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

165,000 جنيه

18/2/2020
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