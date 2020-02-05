في العاصمة شقتك بين ايديك واستثمارك نجاح ليك

(للبيع)
|شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بين ايديك بأرقي كمبوند green avenue يعني استثمار امن ومضمون وناجح 100% وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومحلات تجارية ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وهنقولك تفاصيل اكترررر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051703
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