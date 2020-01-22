في العاصمة شقتك بالرووف واعمل فيه كل الحفلات اللي قلبك يحبها

في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك شقتك بالرووف وهتعمل فيه كل الحفلات اللي قلبك يحبها والعزومات ولمة العيلة هتحلي ده كله في رووف شقتك اللي مساحتها 310م (5غرفة+4حمام+تراس+2ريسبشن+مطبخ امريكي+رووف) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وخدمات تانية كتير جمب شقتك وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد متستناش كتير واتصل علي 01279848994 وامتلك شقتك في green avenue