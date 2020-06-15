في العاصمة الجديدة اسكن جمب كل الخدمات وخليك مميز

(للتقسيط)
|في العاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك وخليك جمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت اسرتك من مطاعم وكافيهات وجيم وتراك للدراجات ونادي رياضي وكيدز اريا ومول تجاري وجراجات تحت الارض وخدمات غيرهم كتير والشقة 283م (6غرفة+5حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 والحق فرصتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|302,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060844
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