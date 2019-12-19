في العاصمة الادارية هتستثمر وانت مرتاح

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية واستثمر شقتك وانت مرتاح وسط اللاند سكيب وخدمات كتير زي حمامات سباحة وكيدز اريا وامن 24 ساعة ومول تجاري وخدمات تانية كتير جمب شقتك 212م (5غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا بسرعة كلمنا علي 01279848994 وامتلك شقتك واضمن استثمارك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|216,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045784
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