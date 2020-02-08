في العاصمة الادارية عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: في العاصمة الادارية عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة - في القاهرة مصر

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وسط امن وحراسة 24 ساعة اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وحمامات السباحة امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وسط كل خدماتك مطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 198,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052033
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8/2/2020
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8/2/2020
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8/2/2020
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8/2/2020
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القسم: 

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6/2/2020
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شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند

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القسم: 

850,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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6/2/2020
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شقتك في العاصمة علي احلي فيو للنافورة الراقصة

(للتقسيط)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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6/2/2020
صورة الاعلان: بدون فوائد امتلك شقتك علي اجمل لاند سكيب بالعاصمة - في القاهرة مصر

بدون فوائد امتلك شقتك علي اجمل لاند سكيب بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اجمل لاند سكيب وعيش وسط الطبيعة وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه فاخره امام سيتي ستارز من المالك - في القاهرة مصر

شقه مفروشه فاخره امام سيتي ستارز من المالك

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الآن من #المالك مباشره #شقه_مفروشه_للايجار فرش #راقي تشطيب #سوبر_لوكس 3نوم 3 ريسبشن وليفنج 3حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

17,000 جنيه

6/2/2020
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فى ارقى اماكن العاصمة الادارية امتلك شقتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

375,000 جنيه

6/2/2020
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