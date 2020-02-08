في العاصمة الادارية عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة

(للتقسيط)
|وسط امن وحراسة 24 ساعة اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وحمامات السباحة امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وسط كل خدماتك مطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052033
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