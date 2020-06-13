في العاصمة الادارية شقتك جمب حمامات السباحة

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك من حمامات سباحة ومول تجاري ومستشفيات ومدارس وجراجات تحت الارض وتراك للدراجات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة وكلمنا علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060680
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