في السخنة هتلعب وتتبسط مع اصحابك

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في السخنة هتتبسط وتلعب ع اصحابك او عيلتك في احلي بحر بالباراشوت والبنانا وكمان في الاكوا بارك وحمامات السباحة وبالليل اسهر في المطاعم والكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا حالا كلمنا علي 01279848994 واعرف اسم القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|248,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047108
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