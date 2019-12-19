في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في السخنة وقضي احلي ايام حياتك في احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية من عندنااا بأقل مقدم واطول فنرة سداد وبدون فوائد وكمان جمب كل خدمات خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|124,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045766
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