في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك

امتلك شاليهك في السخنة وقضي احلي ايام حياتك في احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية من عندنااا بأقل مقدم واطول فنرة سداد وبدون فوائد وكمان جمب كل خدمات خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة