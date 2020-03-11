في السخنة الحق العرض الكبير وبلاش تأخير

(للبيع)
|الحق العرض الكبير وبلاش تأخير وامتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفررررررش هدية بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب الاكوا بارك وحمامات السباحة وكمان هتلاقي مطاعم وكافيهات وكيدز اريا لاولادك ونماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|113,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055631
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