في الحي المالي والحكومي امتلك مكتبك في العاصمة وكبر شركتك

(للتقسيط)
|في الحي المالي والحكومي امتلك مكتبك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم واكبر مجمع سينما بالعاصمة ودار الاوبرا المصرية الجديدة ومكتبك 86م بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا متستناش كيتر وكلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|362,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061554
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