في الحي المالي والحكومي امتلك مكتبك في العاصمة وكبر شركتك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: في الحي المالي والحكومي امتلك مكتبك في العاصمة وكبر شركتك - في القاهرة مصر

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في الحي المالي والحكومي امتلك مكتبك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم واكبر مجمع سينما بالعاصمة ودار الاوبرا المصرية الجديدة ومكتبك 86م بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا متستناش كيتر وكلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 362,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061554
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القسم: 

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7/6/2020
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العنوان:

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القسم: 

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18/5/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياه في العاصمه - في القاهرة مصر

امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياه في العاصمه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك في الحي المالي والحكومي اول نبض للحياة بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية مبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

690,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: كبر شركتك وخدلك مكتب بالعاصمة بجانب مقرات البنوك الرئيسية - في القاهرة مصر

كبر شركتك وخدلك مكتب بالعاصمة بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تكبر شركتك وتطور من نفسك خدلك مكتب جديد بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: الحق استثمارك ونجاحك وامتلك مكتب بالعاصمة - في القاهرة مصر

الحق استثمارك ونجاحك وامتلك مكتب بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة والحق استثمارك ونجاحك في مول sixty بمساحة 73م تشطيب كامل بالتكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

9/5/2020
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