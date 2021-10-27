في اتيكا العاصمة شقتك بمقدم 10% وعلى فيو مميز

عيش الرفاهية وامتلك شقتك دلوقتي في اتيكا بفيو على بحيرات صناعية ومساحات خضرا ساحرة وكمان هتكون قريب من الحي الحكومي وارض المعارض والمستشفيات والقصر الرئاسي مساحة الشقة 168م مكونة من(3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس كبير) وهتستمتع بالعديد من الخدمات منها: •جيم وسبا •مكتبة للقراءة •امن وحراسة •منطقة مطاعم وكافيهات وكل دة بمقدم 252 الف وتسهيلات على أطول فترة سداد بادر دلوقتي بحجز وحدتك معانا واتواصل معانا على رقمنا او الواتس اب على:01013937774