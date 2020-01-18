فيوك 65 فدان امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد مع ساويرس

(للبيع)
|هتمتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد وعيش وسط ارقي مجتمع في مصر ووسط ومساحات واسعة من الاند سكيب وحمامات سباحة مساحات تبدا من 120 م للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049570
174,000 جنيه
198,000 جنيه
231,000 جنيه
193,000 جنيه
242,000 جنيه
236,000 جنيه
321,000 جنيه
221,000 جنيه
245,000 جنيه
273,000 جنيه
301,000 جنيه
180,000 جنيه
165,000 جنيه
212,000 جنيه
238,000 جنيه