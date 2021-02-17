(للبيع)
|فيوتشر ايكوبمنت مركز صيانة معتمد لصيانة واصلاح ونش الشوكة كلارك فوركلفت - قطع غيار اصلية . - صيانة واصلاح كلارك ديزل - كلارك كهرباء - ريتش تراك - ستاكر - ترانس بالت - صيانة واصلاح مولد كهرباء ديزل ماركات كمنز - بيركنز - كاتربيلر - ضمان شامل لقطع الغيار والصيانة - متوفر بضاعة حاضرة ونش شوكة كلارك فوركلفت ديزل حمولة 3 طن زيرو موديل 2021 - متوفر بضاعة حاضرة ونش شوكة كلارك فوركلفت حمولة 5 طن زيرو موديل 2021 - متوفر فوركلفت كهرباء - ترانسباليت بطارية ليثيوم - ستاكر . CLARK FORKLIFT
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فيوتشر ايكوبمنت
|التليفون:
|01000050454
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الطيران- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084166
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
173,000 جنيه
177,000 جنيه
327,000 جنيه
160,000 جنيه
360,000 جنيه
360,000 جنيه
850,000 جنيه
30,000,000 جنيه
227,000 جنيه