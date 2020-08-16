فيلتين علي ارض واحده 3 غرف ماستر لكل فيلا العزرا الشارقة 2.3 مليون عدد الغرف في كل فيلا ٣ غرف ماستر غرفة ضيوف ٦ حمامات مطبخ مجلس مساحة مفتوحة تستخدم كصالة في الطابق الأول والثاني حوش موقف لسيارتين مساحة الأرض ٥٧٠٠ قدم مربع مساحة كل فيلا ٢٨٥٠ قدم مربع مساحة البناء ٢٣٠٠ قدم مربع السعر للفلتين 2.3 مليون درهم AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 Two villas on one plot, 3 master rooms per villa Al Azra Sharjah 2.3 million Number of rooms per villa 3 master rooms guest rooms 6bathro