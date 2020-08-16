(للبيع)
|فيلتين علي ارض واحده 3 غرف ماستر لكل فيلا العزرا الشارقة 2.3 مليون عدد الغرف في كل فيلا ٣ غرف ماستر غرفة ضيوف ٦ حمامات مطبخ مجلس مساحة مفتوحة تستخدم كصالة في الطابق الأول والثاني حوش موقف لسيارتين مساحة الأرض ٥٧٠٠ قدم مربع مساحة كل فيلا ٢٨٥٠ قدم مربع مساحة البناء ٢٣٠٠ قدم مربع السعر للفلتين 2.3 مليون درهم AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 Two villas on one plot, 3 master rooms per villa Al Azra Sharjah 2.3 million Number of rooms per villa 3 master rooms guest rooms 6bathro
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العزرة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065131
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
380,000 درهم
2,800,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,300,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,800,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,650,000 درهم
2,100,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
700,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,300,000 درهم
2,600,000 درهم
2,600,000 درهم
900,000 درهم