(للبيع)
|فيلا 7 غرف نوم مريحة فى مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا مكونة من : 7 غرف نوم كبيرة - مجلس واسع - صالة كبيرة - غرفة خدامة مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : VI 114452 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052637
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