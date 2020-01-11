فيلا 6 غرف نوم وحمام سباحة في حدائق الجولف، أبوظبي الفيلا مكونة من / الطابق الأرضي - غرفة نوم - غرفة عائلة - صالتين طعام - غرفة معيشة - مجلس - غرفة خادمة - غرفة غسيل - غرفة سائق - مخزن - مطبخ - 5 حمامات - موقف سيارة - حمام سباحة / الطابق الأول مكون من - غرفة نوم ماستر - 4 غرف نوم .- غرفة عائلة - حمامين / rn vi114931/ لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية / هاتف: 026592300 رخصة التسجيل العقاري 53733 ​/