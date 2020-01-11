(للبيع)
|فيلا 6 غرف نوم وحمام سباحة في حدائق الجولف، أبوظبي الفيلا مكونة من / الطابق الأرضي - غرفة نوم - غرفة عائلة - صالتين طعام - غرفة معيشة - مجلس - غرفة خادمة - غرفة غسيل - غرفة سائق - مخزن - مطبخ - 5 حمامات - موقف سيارة - حمام سباحة / الطابق الأول مكون من - غرفة نوم ماستر - 4 غرف نوم .- غرفة عائلة - حمامين / rn vi114931/ لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية / هاتف: 026592300 رخصة التسجيل العقاري 53733 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Fine Home International Group
|التليفون:
|0509350473
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|العنوان:
|حدائق الجولف، أبوظبي- حدائق الجولف
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048524
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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