(For Sale)
|فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط الفيلا تتكون من 6غرف نوم مجلس صالة مطبخ مطبخ خارجي غرفة خادمة غرفة غسيل غرفة سائق حديقة مصعد ملحق خارجي مساحة الارض : 15,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي VH983094 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|جزيرة الريم
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- شخبوط
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247511
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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