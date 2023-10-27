(For Sale)
|فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور فيلا سكنية تتكون من 4 شقق كل شقة مكونة من غرفتين نوم - صالة - مطيخ - حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي VH981255 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المرور
|Telephone:
|026592300
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- المرور
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247509
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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