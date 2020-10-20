فيلا 260 متر بفيو تحفة وسعر مميز جداا

#فيلا_للبيع في #التجمع بفيو مميز جدا , مساحتها 260 متر في موقع متميز في التجمع , 10 دقايق من الجامعة الامريكية و ربع ساعة من العاصمة و تلت ساعة من مصر الجديدة في كمبوند #سراي الفيلا تقسيمتها * الدور الاول مكون من 2غرف ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام الضيوف * والدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و2 غرفة وحمام وليفنج وتراس والفيلا * حديقة خاصة بمساحة 66 متر بمقدم 215 الف و اقساط متساوية على 7 سنوات من غير فوايد او كاش 2 مليون و 150 الف كريستال لاجون و مساحات خضراء واسعة ومول