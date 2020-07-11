فيلا واسعه للبيع ١٠ آلاف قدم طابقين ٤ غرف ماستر مجلس ، صاله ، وملحق- البراش

للبيع فيلا في الشارقة ( البراشي )- دورين 10 آلاف قدم الدور الأول 4 غرف وصاله الدور الأرضي غرفه ماستر ومجلس وصاله ومطبخ والملحق فيه غرفة خدم والسائق ومطبخ كبير عمر البناء من 2014 Al jadwal real estate 0524297621